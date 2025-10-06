Η Κομισιόν θα προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την Τρίτη δασμούς της τάξης του 50% στις εισαγωγές χάλυβα από όλον τον κόσμο, σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισαν οι Financial Times.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία της βιομηχανίας χάλυβα», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ε.Ε. «Αλλιώς, θα βρεθούμε χωρίς βιομηχανία χάλυβα».

Ο κλάδος της χαλυβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε 18.000 απολύσεις για το 2024.

Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, κάθε χώρα θα επιτρέπεται να εξάγει στην Ε.Ε. μόνο μια καθορισμένη ποσότητα χάλυβα χωρίς να πληρώνει υψηλούς δασμούς. Μόλις ξεπεράσει το όριο αυτό, οποιεσδήποτε επιπλέον εξαγωγές θα υπόκεινται σε δασμό 50%.

Την περασμένη χρονιά η Ε.Ε. εισήγαγε 28 εκατ. τόνους χάλυβα.

Το μέτρο της Ε.Ε. θα αντικαταστήσει δασμό 25%, ο οποίος περιλαμβάνει πολλές εξαιρέσεις και δεν κατάφερε να σταματήσει την έκρηξη των εισαγωγών, ενώ πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Πρέπει να εγκριθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — μια διαδικασία που πιθανότατα θα διαρκέσει έως τις αρχές του 2026