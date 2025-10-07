#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ ενεργοποιεί 300 μέλη της Εθνοφρουράς του Ιλινόις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις,

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 07:03

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε προεδρικό υπόμνημα τη Δευτέρα, με το οποίο θέτει σε ενεργό υπηρεσία 300 μέλη της Εθνοφρουράς του Ιλινόις, με αποστολή την προστασία εργαζομένων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και άλλου ομοσπονδιακού προσωπικού.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε μέσω επίσημου εγγράφου του Λευκού Οίκου, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της αποστολής ή τα συγκεκριμένα καθήκοντα των μελών της Εθνοφρουράς.

Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ  διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, αφού διέταξε την ανάπτυξη στοιχείων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο (βόρεια) και στο Πόρτλαντ (βορειοδυτικά), παρά την εναντίωση τοπικών αιρετών και αψηφώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον ‘Νόμο περί Ανταρσίας’ (σ.σ.: νομοθέτημα του 1807 το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να κινητοποιεί ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να δράσουν στο εσωτερικό σε εξαιρετικές περιστάσεις). Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», δήλωσε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

