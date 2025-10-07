Πρώτα ρωτά και μετά δίνει τους Tomahawk ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι θα ήθελε πρώτα να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk πριν συμφωνήσει να τους προμηθεύσει, καθώς δεν επιθυμεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες που θα τους αποστείλουν στη συνέχεια στην Ουκρανία. Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που θέτει τη Μόσχα εντός της εμβέλειας του ουκρανικού οπλοστασίου, εφόσον το Κίεβο τους αποκτήσει.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή ότι, εάν η Ουάσιγκτον προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε βάθος ρωσικού εδάφους, αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο εάν έχει λάβει απόφαση σχετικά με την προμήθεια των Tomahawk στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε και ανέφερε ότι έχει «κατά κάποιον τρόπο λάβει μια απόφαση» για το ζήτημα.

«Νομίζω ότι θέλω να μάθω τι σκοπεύουν να κάνουν με αυτούς», είπε. «Πού τους στέλνουν; Υποθέτω ότι θα πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση».

«Θα έκανα μερικές ερωτήσεις. Δεν επιδιώκω να κλιμακώσω αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Κρεμλίνο ούτε από την κυβέρνηση Ζελένσκι σε αίτημα του Reuters για σχόλιο εκτός ωραρίου λειτουργίας.