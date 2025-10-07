Περιορισμούς σε ταξίδια Ρώσων διπλωματών θα επιβάλλει η Ένωση

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να επιβάλουν περιορισμούς σε ταξίδια που πραγματοποιούν Ρώσοι διπλωμάτες εντός της Ένωσης, καθώς εντείνονται τα περιστατικά δολιοφθοράς, που σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, συχνά καθοδηγούν κατάσκοποι που δρουν υπό διπλωματική κάλυψη.

Στα περιστατικά αυτά, που οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν ως "συντονισμένη προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποσταθεροποιήσει τους συμμάχους του Κιέβου" περιλαμβάνονται εμπρησμοί, κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και διεισδύσεις drοnes στον εναέριο χώρο κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταδίδουν οι Financial Times.

Κατά τα προτεινόμενα μέτρα, οι Ρώσοι διπλωμάτες χωρών-μελών της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τις κυβερνήσεις των κρατών στα οποία θα ταξιδέψουν. Η πρόταση αυτή έρχεται, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ένωσης υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι μυστικοί πράκτορες χρησιμοποιούν τη διπλωματική τους κάλυψη σε μία χώρα για να ελέγχουν κρυφά κατασκόπους ή αποστολές σε άλλα κράτη του μπλοκ, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό τους από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση της Τσεχίας πιέζει για επιβολή περιορισμών σε ταξίδια Ρώσων, ήδη από τον Μάιο του 2024. Παρότι ωστόσο η Πράγα έχει απαγορεύσει την είσοδο σε αρκετούς διπλωμάτες που είναι ύποπτοι για κατασκοπευτικές δραστηριότητες, εκατοντάδες Ρώσοι εξακολουθούν να είναι διαπιστευμένοι στη γειτονική Αυστρία, από όπου μπορούν να διασχίσουν νόμιμα τα σύνορα και να εισέρθουν στην Τσεχία.

Στο πλαίσιο αυτό και ο υπουργός Εξωτερικών της Πράγας, Γιαν Λιπάβσκι, δήλωσε ότι οι περιορισμοί ήταν απαραίτητοι. «Δεν υπάρχει «Σένγκεν για τη Ρωσία», επομένως δεν έχει νόημα ένας Ρώσος διπλωμάτης διαπιστευμένος στην Ισπανία να μπορεί να έρχεται στην Πράγα όποτε θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, η Τσεχική Δημοκρατία υπέστη μία από τις χειρότερες επιθέσεις δολιοφθοράς που έχει διαπράξει η Ρωσία σε έδαφος της ΕΕ, όταν εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών στο Βρμπέτιτσε σκότωσαν δύο άτομα. Η Πράγα απέδωσε την επίθεση σε πράκτορες της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού GRU.