«Ηλεκτροσόκ» για τη Mercedes στην Κίνα

Κατέρρευσαν 27% οι πωλήσεις της γερμανικής εταιρείας στην Κίνα, καθώς κερδίζουν έδαφος οι εγχώριοι ανταγωνιστές. Χαμηλές επιδόσεις και στην αμερικανική αγορά. Απογοητεύουν τα πολυτελή ηλεκτρικά σεντάν.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 15:39

Οι παραδόσεις αυτοκινήτων της Mercedes-Benz μειώθηκαν κατά 27% το τρίτο τρίμηνο στην Κίνα, όπου οι δαπάνες για είδη πολυτελείας παραμένουν υποτονικές και οι εγχώριοι κατασκευαστές κυριαρχούν στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η επιδείνωση της απόδοσης στην ασιατική αγορά επηρέασε αρνητικά τις παγκόσμιες πωλήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες υποχώρησαν κατά 12% την ίδια περίοδο.

Οι αποστολές αυτοκινήτων μειώθηκαν επίσης κατά 17% στις ΗΠΑ, όπου οι αλλεπάλληλες αλλαγές στάσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς περιόρισαν τη ζήτηση για εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Η Mercedes και οι Γερμανοί ανταγωνιστές της χάνουν έδαφος στην Κίνα έναντι εγχώριων αντιπάλων όπως η BYD και η Xiaomi, των οποίων τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές. Η BMW και η Porsche καταγράφουν επίσης χαμηλές πωλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου.

Η χαμηλή ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα πλήττει τους κατασκευαστές που ήδη αντιμετωπίζουν υποτονική ανάπτυξη στην Ευρώπη και προσπαθούν να προσαρμοστούν στους δασμούς στις ΗΠΑ. 

Παρότι η ισχυρή ζήτηση για το ηλεκτρικό σεντάν CLA της Mercedes οδήγησε σε αύξηση 22% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων σε τριμηνιαία βάση, oι πωλήσεις παρέμειναν στάσιμες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα ακριβότερα ηλεκτρικά σεντάν EQS και EQE της Mercedes έχουν απογοητευτική πορεία έως τώρα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της στρατηγικής του Διευθύνοντος Συμβούλου Όλα Κελένιους να προωθήσει πιο πολυτελή οχήματα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Mercedes-Benz Vans πούλησε 83.800 οχήματα κατά το τρίτο τρίμηνο, μια μείωση 8% σε σύγκριση με πέρυσι, αν και τα ηλεκτρικά φορτηγάκια αποτέλεσαν θετική έκπληξη. Οι πωλήσεις τους σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 8.600 μονάδες.

