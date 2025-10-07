Εσπασε το φράγμα των $4.000 ο χρυσός, ρεκόρ για Bitcoin και crypto-ΕΤF

Ο χρυσός διευρύνει το ράλι και την Τρίτη, σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο ορόσημο των 4.000 δολαρίων.

Ειδικότερα, η τιμή του συμβολαίου του χρυσού καταγράφει κέρδη 0,7% στις 4.002 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό.

Το πολύτιμο μέταλλο λαμβάνει ώθηση από τις ανησυχίες γύρω από το κυβερνητικό λουκέτο στις ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα συμβιβασμός ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο για την άρση του αδιεξόδου.

Ο χρυσός λαμβάνει στήριξη και από τις ισχυρές προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Από την αρχή του έτους το πολύτιμο μέταλλο έχει «τρέξει» ράλι 51%, λόγω των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για ETFs που υποστηρίζονται από χρυσό, του ασθενέστερου δολαρίου και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις τάσεις εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στις 4.900 δολάρια ανά ουγκιά, επικαλούμενη ισχυρές εισροές από δυτικά χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Ρεκόρ και για Bitcoin και ETF σε crypto

Παράλληλα, το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ξεπέρασε την κορυφή του τον Αύγουστο και έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 5 Οκτωβρίου, επεκτείνοντας τα κέρδη του αγγίζοντας τις 126.223 δολάρια για πρώτη φορά τη Δευτέρα, ακολουθώντας πορεία διόρθωσης σήμερα Τρίτη.

Εξάλλου, τα ETF σε crypto κατέγραψαν εισροές ρεκόρ 5,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα.

Τα επενδυτικά προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συγκέντρωσαν ρεκόρ κεφαλαίου την εβδομάδα που έληξε στις 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Coinshares, μεταδίδει το Reuters.

Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν με εισροές 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε crypto ETF. Aκολουθούν η Ελβετία με 563 εκατομμύρια δολάρια και η Γερμανία με 312 εκατομμύρια δολάρια, που αμφότερες έσπασαν νέα ρεκόρ, σύμφωνα με την Coinshares. Το Bitcoin προσέλκυσε 3,55 δισεκατομμύρια δολάρια, το Εther 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα Solana και XRP προσέλκυσαν 706,5 και 219,4 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Η άνοδος του Bitcoin έρχεται παράλληλα με τα ρεκόρ στον παραδοσιακά ασφαλή χρυσό, καθώς η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου εν μέσω εμπορικής αβεβαιότητας και οικονομικών ανησυχιών ωθεί τους επενδυτές σε διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.

«Αυτό το επίπεδο επενδύσεων υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως εναλλακτικής λύσης σε περιόδους αβεβαιότητας», δήλωσε ο James Butterfill, επικεφαλής ερευνών στην CoinShares.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το Βitcoin θα εμφανίζεται στους ισολογισμούς των περισσότερων κεντρικών τραπεζών, μαζί με τον χρυσό, έως το 2030.

Η φετινή άνοδος των κρυπτονομισμάτων οφείλεται στις πιο υποστηρικτικές πολιτικές υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές και στην εμβάθυνση της ενσωμάτωσης του Βitcoin στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.