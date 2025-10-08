#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία και Ινδία άρχισαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο Ρατζαστάν

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Ρωσία και Ινδία άρχισαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Ρατζαστάν με στόχο τη βελτίωση των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Οι ασκήσεις Ρωσίας-Ινδίας «Indra 2025» πραγματοποιούνται στο πεδίο βολής Μαχατζάν στο Ρατζαστάν και θα συνεχιστούν έως τις 15 Οκτωβρίου, αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο.

«Ο κύριος στόχος των ασκήσεων είναι η βελτίωση της συνοχής των μονάδων και των δύο χωρών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των τακτικών των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αύξηση της επιχειρησιακής συμβατότητας των μονάδων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του σύγχρονου πολέμου».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

