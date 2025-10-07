Λαγκάρντ: Πώς θα ωφελήσει την Ευρώπη το ισχυρό ευρώ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ κάλεσε τις κυβερνήσεις της γηραιάς ηπείρου να εργαστούν ούτως ώστε να μετατρέψουν το ευρώ σε πραγματικά παγκόσμιο νόμισμα που θα επιτρέψει στην οικονομία της περιοχής να ευδοκιμήσει.

Η ευρωζώνη των 20 κρατών δεν μπορεί να παραμείνει ένα παθητικό ασφαλές καταφύγιο, απορροφώντας σοκ που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου, δήλωσε στο Παρίσι. Αντί να τονώνουν την ανάπτυξη, τέτοιες εισροές ενέχουν τον κίνδυνο να ωθήσουν υψηλότερα τη συναλλαγματική ισοτιμία και να επιβαρύνουν τους εξαγωγείς με υψηλότερο κόστος.

«Αν ενισχύσουμε τα θεμέλια του ευρώ τώρα, μπορούμε να μετατρέψουμε την ανοιχτότητα σε ανθεκτικότητα και τις αδυναμίες μας σε δυνατά σημεία», είπε η Λαγκάρντ σε ομιλία της. «Και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι, στο μέλλον, το ευρώ θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ισχύος για την Ευρώπη, ακόμη και σ' έναν πιο αβέβαιο κόσμο».

Ο προστατευτισμός των ΗΠΑ και η περιφρόνηση της διεθνούς συνεργασίας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτούν αμφιβολίες σχετικά με το δολάριο ως νόμισμα πρώτης επιλογής. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει τέτοιες ανησυχίες ως ευκαιρία. Ακόμα κι έτσι, δεν έχουν συμβεί πολλά από τον Μάιο, όταν η Λαγκάρντ μίλησε για την «παγκόσμια στιγμή του ευρώ».

Στο Παρίσι, υποστήριξε ότι οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης δεν είναι αρκετά βαθιές για να επωφεληθούν πλήρως από τις ροές προς ασφαλή καταφύγια, δεδομένου και ότι το συνολικό δημόσιο χρέος της ευρωζώνης με αξιολόγηση AAA και AA ανέρχεται σε μόλις 6,6 τρισ. ευρώ, δηλαδή το ένα πέμπτο του μεγέθους της αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ. Επίσης, οι αγορές μετοχών έχουν μέγεθος μικρότερο από το μισό των αμερικανικών χρηματιστηρίων και κατανέμουν λιγότερο αποτελεσματικά τα κεφάλαια, πρόσθεσε.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε τα κεφάλαια να ευνοήσουν την ανάπτυξη εντός της Ευρώπης και επομένως να αποκομίσουμε τα οφέλη των εισροών και στη συνέχεια να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις στο πλαίσιο ενός ενάρετου κύκλου», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Η ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης θα καταστήσει το ευρώ ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο νόμισμα στο εξωτερικό».

Αυτό σημαίνει άρση εμποδίων για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων στην Ένωση, και διόρθωση κατακερματισμένων κανονισμών, φορολογικών καθεστώτων και κανόνων πτώχευσης, είπε. Η αντιμετώπιση διαρθρωτικών προκλήσεων, όπως το υψηλό κόστος ενέργειας, η χαμηλή παραγωγικότητα και η απροθυμία χρηματοδότησης κοινών έργων, είναι επίσης εντός των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε προηγούμενη έκκληση προς τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νέους τρόπους λήψης αποφάσεων, επεκτείνοντας την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί πως το βέτο μίας χώρας δεν θα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το συλλογικό συμφέρον 26 άλλων κρατών.

«Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να φτάσουμε εκεί, παραδόξως, θα μας καθιστούσαν λιγότερο ευάλωτους σε εξωτερικούς κραδασμούς, είτε από συναλλαγματικές ισοτιμίες είτε από δασμούς», δήλωσε η Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι σε όλα αυτά η Ευρώπη έχει σημαντικό πλεονέκτημα.

«Οι δημοκρατικοί μας έλεγχοι και ισορροπίες και η ανεξαρτησία της κεντρικής μας τράπεζας», είπε, «είναι ισχυρά δείγματα σταθερότητας σ' έναν κόσμο όπου η θεσμική ακεραιότητα δοκιμάζεται ολοένα και περισσότερο».

Πρόσθεσε ότι η εμπιστοσύνη στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η εμπιστοσύνη σε πολλούς θεσμούς των ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί κατά την ίδια περίοδο.