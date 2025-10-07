#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η υπόθεση Halkbank στη σκιά της συνάντησης Τραμπ–Ερντογάν

Η Άγκυρα πρόσφερε $100 εκατ. για να κλείσει η υπόθεση στις ΗΠΑ χωρίς επίσημη ενοχή της τουρκικής τράπεζας. Η Halbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα και συνωμοσία.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 20:15

Τούρκοι αξιωματούχοι πρότειναν τoν διακανονισμό των κατηγοριών της αμερικανικής δικαιοσύνης κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank έναντι 100 εκατ. δολαρίων, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, και η οποία περιλάμβανε επιπλέον όρους, η τράπεζα δεν θα παραδεχόταν ενοχή στην υπόθεση, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσαν οι πηγές.

Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς φέρεται να βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η τράπεζα έχει δηλώσει αθώα.

Το γραφείο του Ερντογάν αρνήθηκε να σχολιάσει τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για διακανονισμό όταν ρωτήθηκε από το Reuters. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Halkbank, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας βάσει ενεργητικού, δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο.

