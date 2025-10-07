#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πούτιν: Από την αρχή του έτους έχουμε καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα διατηρεί την στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων στα πεδία των μαχών.

Πούτιν: Από την αρχή του έτους έχουμε καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 22:34

Από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση του με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα διατηρεί την στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων στα πεδία των μαχών.

Το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες, συμπλήρωσε ο Πούτιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για Γάζα, Συρία και Ιράν

Τραμπ: «Καλή ιδέα» η πρόταση Πούτιν για τα πυρηνικά όπλα

Ρωσία: Μέχρι τη Σιβηρία έφτασαν οι επιθέσεις με drones

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα αν την προκαλέσει η Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο