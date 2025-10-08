#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αναχαιτίστηκαν «τουλάχιστον τρία» σκάφη νέου στόλου για τη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο, ενώ μέλη των IDF επιβιβάστηκαν σε πλοία για να τα αναχαιτίσουν, ανακοίνωσε ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας».

Αναχαιτίστηκαν «τουλάχιστον τρία» σκάφη νέου στόλου για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 09:19

Ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του δέχθηκαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως τα σκάφη του στόλου είναι ασφαλή και οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι όπου οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

