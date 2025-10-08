Φον ντερ Λάιεν: «Διχόνοια» θέλει να σπείρει η Ρωσία

Πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις εναερίου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο στον οποίο πρέπει να απαντήσει με μέτρα που ξεπερνούν την παραδοσιακή άμυνα, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση», είπε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος.»

Η φον ντερ Λάιεν δεν είπε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι είναι σαφές πως ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει διχόνοια» στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει μερικά από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα.»

Η ίδια τόνισε πως «πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν».

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr