#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φον ντερ Λάιεν: «Διχόνοια» θέλει να σπείρει η Ρωσία

Τα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις εναερίου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «υβριδικό πόλεμο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, αν και δεν κατονόμασε την Μόσχα ως υπεύθυνη για όλες τις προκλήσεις.

Φον ντερ Λάιεν: «Διχόνοια» θέλει να σπείρει η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 11:17

Πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις εναερίου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο στον οποίο πρέπει να απαντήσει με μέτρα που ξεπερνούν την παραδοσιακή άμυνα, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση», είπε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος.»

Η φον ντερ Λάιεν δεν είπε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι είναι σαφές πως ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει διχόνοια» στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει μερικά από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα.»

Η ίδια τόνισε πως «πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν».

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επίθεση Φαραντούρη σε φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πυρά από βαλτικές χώρες και Πολωνία κατά Μέρκελ

Η Κομισιόν θα προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο