Νόμπελ Χημείας σε τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, τα πρόσωπα που βραβεύονται παρείχαν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση κάποιων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε η επιτροπή των βραβείων.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 13:26

Οι επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι κέρδισαν το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, τα πρόσωπα που βραβεύονται παρείχαν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση κάποιων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε η επιτροπή των βραβείων.

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολαρίων).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

