Ρωσία: Θα προχωρήσουμε «άμεσα» σε πυρηνική δοκιμή αν κάνουν το ίδιο οι ΗΠΑ

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τάχιστα πυρηνική δοκιμή αν το κάνουν οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ανώτατος Ρώσος διπλωμάτης επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει τις υποδομές της για μια τέτοια δοκιμή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή αν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη πράξει το ίδιο αφότου ανέφερε ότι η Μόσχα παρατήρησε ενδείξεις από μη κατονομαζόμενη χώρα για την προετοιμασία τέτοιων δοκιμών.

Το RIA επικαλέστηκε τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει πως οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα ώστε να προετοιμάσουν τις δικές τους υποδομές για πυρηνικές δοκιμές.

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε δοκιμή, η Μόσχα θα πράξει τάχιστα το ίδιο, είπε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Νωρίτερα άλλωστε, ο Ριαμπκόφ, που είναι και αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των εξοπλισμών, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες στηρίζουν την Ουκρανία ότι τορπίλισαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στον πόλεμο με τη Μόσχα.

Εξάλλου ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα σημάνει αλλαγή «στην ποιότητα» της κατάστασης, μετέδωσε το Interfax, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσεγγίσουν το ενδεχόμενο αυτό «με λογικό και υπεύθυνο τρόπο».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πούτιν είχε εκτιμήσει ότι η αποστολή στο Κίεβο αυτών των πυραύλων θα προκαλέσει «νέα κλιμάκωση» μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, διότι «η ανάπτυξη Τόμαχοκ δεν είναι εφικτή χωρίς την άμεση συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτικών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ