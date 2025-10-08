Ντάιμον: Πιθανή μια ύφεση στις ΗΠΑ το 2026

Ο Τζέρεμι Ντάιμον υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία δεν είναι απίθανο να διολισθήσει σε ύφεση την ερχόμενη χρονιά.

«Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί το 2026» τόνισε ο Ντάιμον. «Είναι κάτι που δεν το εύχομαι γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πληγούν, αλλά μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί περισσότερο από κάποιους άλλους για τον πληθωρισμό, λέγοντας ότι μπορεί να εκπλήξει αρνητικά τις αγορές.

Ο CEO της JP Morgan επέκρινε παράλληλα το «κυβερνητικό» λουκέτο, το οποίο χαρακτήρισε «κακή ιδέα».

Ο Ντάιμον ανέφερε ακόμα ότι η JP Morgan Chase δαπανά 2 δισ. δολάρια ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και εξοικονομεί περίπου το ίδιο ποσό κάθε χρόνο από αυτή την επένδυση.

«Ξέρουμε ότι οδηγεί σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων και πιστεύω πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg.