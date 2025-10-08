Ντάλιο: Οι επενδυτές πρέπει να έχουν 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, δήλωσε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κατανέμουν έως και 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό, ακόμα και μετά την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου σε ιστορικό υψηλό άνω των 4.000 δολαρίων ανά ουγκιά.

«Ο χρυσός είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας διαφοροποίησης σε ένα χαρτοφυλάκιο» ανέφερε ο Ντάλιο την Τρίτη στο Οικονομικό Φόρουμ του Γκρίνουιτς, στο Κονέκτικατ.

«Αν το δεις καθαρά από την οπτική της στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων, πιθανότατα θα είχες περίπου 15% του χαρτοφυλακίου σου σε χρυσό… επειδή είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει πολύ καλά όταν τα τυπικά μέρη του χαρτοφυλακίου υποχωρούν» πρόσθεσε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού διαπραγματεύονται στα 4.055 δολάρια ανά ουγκιά, έχοντας καταγράψει άλμα πάνω από 50% φέτος.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής συνέκρινε το σημερινό οικονομικό περιβάλλον με τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο πληθωρισμός, οι υψηλές δημόσιες δαπάνες και τα υψηλά επίπεδα χρέους υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη.

«Είναι πολύ σαν τις αρχές του ’70... πού βάζεις τα χρήματά σου;» δήλωσε. «Όταν κρατάς χρήμα και το τοποθετείς σε ένα χρεωστικό προϊόν, και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά χρέους και χρεωστικών τίτλων, αυτό δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέσο διατήρησης πλούτου» τόνισε.