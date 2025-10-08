#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Να φυλακιστεί ο δήμαρχος Σικάγου και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

«Δεν κατάφεραν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης», κατήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς όμως να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 20:56

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου Σικάγου Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, διατυπώνονται καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο δήμαρχος Σικάγου πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!» έγραψε ο Τραμπ αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

