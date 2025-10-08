#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λεκορνί: Μπορεί να έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες

«Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε» τόνισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, λέγοντας ότι ο κίνδυνος διάλυση της Βουλής απομακρύνεται. «Αγκάθι» η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 21:31

Τελ. Ενημ.: 8 Οκτωβρίου 2025 - 21:38

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να είναι σε θέση να διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες. 

«Είπα στον πρόεδρο της δημοκρατίας ότι το ενδεχόμενο διάλυσης του κοινοβουλίου υποχωρεί και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον πρόεδρο να διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες» είπε ο Λεκορνί στο France 2.

Ο Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. «Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε» τόνισε. 

Στη συνέντευξη του ο Λεκορνί υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, προειδοποιώντας ότι η αναστολή των μεταρρυθμίσεων μπορεί να κοστίσει 3 δισ. ευρώ το 2027. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είπε στον Μακρόν ότι πρέπει να γίνουν συνομιλίες για το συνταξιοδοτικό. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λεκορνί στήριξε τον πρόεδρο Μακρόν, τονίζοντας ότι τώρα δεν είναι καλή στιγμή για να αλλάξει ο πρόεδρος της χώρας. 

 

