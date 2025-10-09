Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα

O Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ για τη Γάζα, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, σταθερή και διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στην Αίγυπτο και η απελευθέρωση των ομήρων θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή μονομιάς από τη Χαμάς.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία και ζητά εγγυήσεις για την εφαρμογή της από το Ισραήλ

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επετεύχθη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έπειτα από συνομιλίες βασισμένες σε πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Η οργάνωση ανέφερε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας «ιστορικής» συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας.

Νετανιάχου: Είναι μια σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ – Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση την Πέμπτη, με σκοπό την έγκριση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία στοχεύει στην επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε επίσημη δήλωσή του, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη δήλωσε ότι θα «φέρει πίσω», τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά ο κ. Νετανιάχου μέσω X.

Αδιευκρίνιστες λεπτομέρειες

Πάντως, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση της συμφωνίας.

Στις σημαντικές λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί περιλαμβάνονται: το χρονοδιάγραμμα, η μεταπολεμική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και η τύχη της Χαμάς.

Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Νετανιάχου, ο Τραμπ, τα δυτικά και τα αραβικά κράτη έχουν αποκλείσει τον ρόλο της Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από τότε που έδιωξε τους παλαιστινιακούς αντιπάλους της το 2007.

Επίσης, το αρχικό 20-σημείο σχέδιο του Τραμπ προβλέπει έναν ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά μόνο αφού υποβληθεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: Reuters, AFP, ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ