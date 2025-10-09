Αγώνας δρόμου για τον Μακρόν: Νέος πρωθυπουργός ως την Παρασκευή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, έχοντας για την ώρα αποφύγει την ανάγκη να προκηρύξει πρόωρες εκλογές που θα είχαν επιδεινώσει το πολιτικό χάος στη Γαλλία.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον οποίο ο Μακρόν ανέθεσε τη Δευτέρα να διαπραγματευτεί με τις πολιτικές ομάδες της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη συγκρότηση νέου υπουργικού συμβουλίου.

«Υπάρχουν πιθανότητες για συμβιβασμό στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Λεκορνί στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 την Τετάρτη το βράδυ. Το γραφείο του Μακρόν επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών.

Οι δηλώσεις του Μακρόν και του Λεκορνί προσφέρουν μια μικρή δόση αισιοδοξίας ότι το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας μπορεί να ανακτήσει κάποια σταθερότητα, μετά την απομάκρυνση τριών πρωθυπουργών από το αξίωμά τους από τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ο δρόμος που έχει μπροστά του κάθε νέα κυβέρνηση είναι γεμάτος εμπόδια, καθώς το κοινοβούλιο είναι χωρισμένο σε τρία βαθιά ανταγωνιστικά μπλοκ και όλα τα κόμματα έχουν κίνητρο να πάρουν θέση ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από δύο χρόνια, αντί να κάνουν συμβιβασμούς.