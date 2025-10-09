#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $1,2 εκατ.

Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 14:58

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,2 εκατ. δολάρια).

«Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι για το δυνατό και οραματικό έργο του το οποίο, εν μέσω τρόμου της Αποκάλυψης, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Ματς Μαλ, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νόμπελ Χημείας σε τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Νόμπελ Φυσικής: Βραβεύτηκαν τρεις «αρχιτέκτονες» της κβαντικής

Εφραίμογλου: Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο hub πολιτισμού και καινοτομίας

Νόμπελ Ιατρικής στους επιστήμονες Μπράνκοου, Ράμσντελ και Σακαγκούτσι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο