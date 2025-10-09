#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λίβανος: Δεκάδες συλλήψεις για παροχή πληροφοριών στο Ισραήλ

Πρόκειται για άτομα που τους τελευταίους μήνες κρίθηκαν ένοχα ή θεωρήθηκαν ότι παρείχαν συντεταγμένες, διευθύνσεις και ονόματα στελεχών της Χεζμπολάχ στο Τελ Αβίβ, διευκολύνοντας τα πλήγματα εναντίον στελεχών της οργάνωσης.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 15:52

Οι λιβανικές αρχές συνέλαβαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών 32 πρόσωπα, που κρίθηκαν ένοχα ή θεωρήθηκαν ύποπτα ότι έδωσαν πληροφορίες για τη Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, οι οποίες διευκόλυναν τα φονικά του πλήγματα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο δικαστικός αξιωματούχος.

Η φιλοϊρανική οργάνωση έχει εξέλθει αποδυναμωμένη από τον πόλεμο που τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2024 και έχασε τον αρχηγό της και τους βασικούς στρατιωτικούς διοικητές, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εξαιρετικής ακριβείας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, «τουλάχιστον 32 πρόσωπα συνελήφθησαν με την υποψία της συνεργασίας με το Ισραήλ, εκ των οποίων έξι πριν από την κήρυξη της κατάπαυσης πυρός» μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ είναι σε καθεστώς πολέμου και κάθε επαφή Λιβανού πολίτη με την εχθρική χώρα τιμωρείται με φυλάκιση.

Κατά την ανάκριση τους, κάποιοι ύποπτοι παραδέχθηκαν ότι «παρείχαν πληροφορίες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου στον νότιο Λίβανο και τα νότια προάστια της Βηρυτού», προπύργιο της Χεζμπολάχ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Εννέα άνθρωποι δικάστηκαν από στρατοδικείο» του Λιβάνου, εκ των οποίων δύο καταδικάστηκαν σε ποινές οκτώ ετών και επτά ετών καταναγκαστικής εργασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλος δικαστικός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Κρίθηκαν ένοχοι για το ότι «παρείχαν στον εχθρό συντεταγμένες, διευθύνσεις και ονόματα στελεχών της Χεζμπολάχ», που «χρησιμοποιήθηκαν από τον εχθρό σε πλήγματα κατά αξιωματούχων της Χεζμπολάχ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

