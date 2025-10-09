#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ντάιμον: Στο 30% η πιθανότητα διόρθωσης στις αγορές μετοχών

Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υψηλές, προειδοποίησε ο Τζέιμι Ντάιμον. Μεγάλη η γεωπολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Ντάιμον: Στο 30% η πιθανότητα διόρθωσης στις αγορές μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 17:06

O CEO της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, τόνισε ότι είναι «πολύ πιο ανήσυχος από άλλους» για μια πιθανή διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές.

«Αν η αγορά αποτιμά μια πιθανότητα 10%, εγώ θα έλεγα πως είναι πιο κοντά στο 30%, και δεν λέω ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο έτος, γιατί είναι αδύνατο να γνωρίζεις πότε ακριβώς θα γίνουν τα γεγονότα αυτά», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να δουν μια τέτοια πτώση μέσα σε 6 μήνες ή ακόμa και σε δύο χρόνια, πρόσθεσε.

«Το επίπεδο αβεβαιότητας θα έπρεπε να είναι υψηλότερο στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων» υποστήριξε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ.

Τι τον ανησυχεί; «Βλέπεις πολλά πράγματα εκεί έξω, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και βάζω τη γεωπολιτική σε αυτή την κατηγορία, τη δημοσιονομική δαπάνη σε αυτή την κατηγορία, την πολιτική σε αυτή την κατηγορία, την πορεία επανεξοπλισμού του κόσμου σε αυτή την κατηγορία. Όλα αυτά προκαλούν πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα επιλυθούν» είπε ο Ντάιμον. Αντί να επενδύουμε σε κρυπτονομίσματα, «θα έπρεπε να αποθηκεύουμε σφαίρες, όπλα και βόμβες», καθώς ο κόσμος είναι «πολύ πιο επικίνδυνο μέρος».

Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υψηλές, και οι αγορές πιστώσεων δείχνουν επίσης ότι οι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται αυξημένους κινδύνους αθέτησης πληρωμών, πρόσθεσε.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελ Εριαν: Το νέο παράδοξο στις αγορές

Μπέζος: «Καλή φούσκα» το επενδυτικό ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη

O CEO της Goldman Sachs προειδοποιεί για διόρθωση στις αγορές μετοχών

Αποτίμηση-μαμούθ 500 δισ. δολάρια για την OpenAI

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο