Ντάιμον: Στο 30% η πιθανότητα διόρθωσης στις αγορές μετοχών

O CEO της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, τόνισε ότι είναι «πολύ πιο ανήσυχος από άλλους» για μια πιθανή διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές.

«Αν η αγορά αποτιμά μια πιθανότητα 10%, εγώ θα έλεγα πως είναι πιο κοντά στο 30%, και δεν λέω ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο έτος, γιατί είναι αδύνατο να γνωρίζεις πότε ακριβώς θα γίνουν τα γεγονότα αυτά», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να δουν μια τέτοια πτώση μέσα σε 6 μήνες ή ακόμa και σε δύο χρόνια, πρόσθεσε.

«Το επίπεδο αβεβαιότητας θα έπρεπε να είναι υψηλότερο στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων» υποστήριξε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ.

Τι τον ανησυχεί; «Βλέπεις πολλά πράγματα εκεί έξω, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και βάζω τη γεωπολιτική σε αυτή την κατηγορία, τη δημοσιονομική δαπάνη σε αυτή την κατηγορία, την πολιτική σε αυτή την κατηγορία, την πορεία επανεξοπλισμού του κόσμου σε αυτή την κατηγορία. Όλα αυτά προκαλούν πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα επιλυθούν» είπε ο Ντάιμον. Αντί να επενδύουμε σε κρυπτονομίσματα, «θα έπρεπε να αποθηκεύουμε σφαίρες, όπλα και βόμβες», καθώς ο κόσμος είναι «πολύ πιο επικίνδυνο μέρος».

Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υψηλές, και οι αγορές πιστώσεων δείχνουν επίσης ότι οι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται αυξημένους κινδύνους αθέτησης πληρωμών, πρόσθεσε.