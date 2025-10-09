Μαζικές ρωσικές επιθέσεις «παγώνουν» την Ουκρανία

Οι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας έχουν θέσει εκτός λειτουργίας σχεδόν το 60% της παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σύμφωνα με δύο Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις οδήγησαν Ουκρανούς αξιωματούχους αυτήν την εβδομάδα να συγκαλέσουν συναντήσεις με δυτικούς εταίρους για να τους ενημερώσουν για την κατάσταση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στους Financial Times.

Ο Σεργκίι Κορέτσκι, διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, της κρατικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Ρωσία επιδιώκει να πλήξει το ηθικό των Ουκρανών με στοχευμένες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, όπως κάνει κάθε χρόνο από το 2022.

Η διαφορά αυτή τη φορά, είπε ο Κορέτσκι, είναι η συχνότητα και η κλίμακα των επιθέσεων — με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους σχεδόν κάθε βράδυ. Σκοπός του Κρεμλίνου είναι «να μας λυγίσει το ηθικό», είπε. «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτικές ανάγκες, καμία από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν έχει στρατιωτική αξία» πρόσθεσε.

Ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων, «χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον φυσικού αερίου για τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία χρειαζόταν 13,2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για τον χειμώνα πριν τις επιθέσεις του Οκτωβρίου, και το Κίεβο είχε προγραμματίσει να εισαγάγει 4,6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έως την 1η Νοεμβρίου, «σημαντικά περισσότερα από προηγούμενα έτη», επισήμανε ο Κορέτσκι.

Οι δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι προέβλεψαν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό των ρωσικών επιθέσεων, η Ουκρανία πιθανώς θα χρειαστεί να αγοράσει περίπου 4,4 δισ. κυβικά μέτρα επιπλέον φυσικού αερίου μέχρι τον Μάρτιο, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας, με κόστος περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πλήξει ενεργειακούς στόχους στις βορειοανατολικές περιοχές Τσερνίχιβ, Σούμι και Πολτάβα 160 φορές τον περασμένο μήνα.

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου σε εγκαταστάσεις στις περιοχές Χάρκοβο και Πολτάβα περιγράφτηκε από τον Κορέτσκι ως «η πιο μαζική και επιθετική επίθεση από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή». Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ένα «σημαντικό μέρος» των υποδομών της Naftogaz καταστράφηκε στην επίθεση, με «κάποιες από τις καταστροφές» να χαρακτηρίζονται κρίσιμες. Μια δεύτερη μαζική επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου ακολούθησε την Κυριακή, με στόχο εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.