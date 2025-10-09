#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάνω από 150 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο στη Γάζα

Ανάμεσά τους, μεταφέρουν βοήθεια 80 φορτηγά από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 19:19

Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα Πέμπτη τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφας προς το σημείο διέλευσης Κερέμ Αμπού Σαλέμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές. Ανάμεσά τους 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

