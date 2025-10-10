#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για τις εντάσεις ΗΠΑ - Βενεζουέλας

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τη Βενεζουέλα, με τη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας και αφορά την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 07:02

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή προκειμένου να συζητήσει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τη Βενεζουέλα, με τη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας -δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Καράκας και έχουν κατ’ επανάληψη ασκήσει κριτική στις αμερικανικές πολιτικές στην περιοχή.

