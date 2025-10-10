#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επενδύσεις $370 εκατ. για συστήματα αντι-drones ετοιμάζει η Σουηδία

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο ΥΠΑΜ.

Επενδύσεις $370 εκατ. για συστήματα αντι-drones ετοιμάζει η Σουηδία

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 09:17

Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνάς της, επικαλούμενος αυξανόμενη απειλή λόγω παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αμυνθούμε εναντίον αυτού», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Η σκανδικαβική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ένα κύμα θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, δημιουργώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις με στόχο συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει ανάμιξη στα επεισόδια αυτά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο «μικροσκόπιο» η κυβέρνηση Όρμπαν για κατασκοπεία ευρωπαϊκών θεσμών

Στενότερους δεσμούς με την ΕΕ επιδιώκει η Γροιλανδία

Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση με drones στο Σούμι

Τσεχία: Σχηματισμό κυβέρνησης ως τον Νοέμβριο επιδιώκει ο Μπάμπις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο