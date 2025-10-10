#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος

Τεράστιες καταστροφές στο ηλεκτρικό δίκτυο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 17:36

Η ρωσική μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει προκαλέσει προς το παρόν διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε όλη τη χώρα, όπως έδειξαν οι υπολογισμοί του πρακτορείου Reuters που βασίζονται σε στοιχεία των τοπικών αρχών.

Τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα το Κιέβου έχουν πληγεί, ανέφερε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία DTEK, ανακοινώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

