#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της Βόρειας Κορεάς Κιμ Γιόνγκ Ουν

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της Βόρειας Κορεάς Κιμ Γιόνγκ Ουν

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιόνγκ Ουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Βόρειο Κορέα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρεμλίνο: Θα στήριζε την υποψηφιότητα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης η Ρωσία

Κρεμλίνο: Τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς πρέπει να ακολουθήσουν πράξεις

Βόρεια Κορέα: Στρατιωτική παρέλαση για τα 80χρονα του Εργατικού Κόμματος

Ρωσία: Θα προχωρήσουμε «άμεσα» σε πυρηνική δοκιμή αν κάνουν το ίδιο οι ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο