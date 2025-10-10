#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πολλοί νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια «πολύ καταστροφική έκρηξη» στη μονάδα της Accurate Energetic Systems. Παράγει ευρεία γκάμα εκρηκτικών.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 20:20

Τελ. Ενημ.: 10 Οκτωβρίου 2025 - 22:43

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι αγνοούνταν μετά από μια έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη, την οποία ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, περιέγραψε ως μια «πολύ καταστροφική έκρηξη», αναφέρθηκε γύρω στις 7:45 π.μ. σε εργοστάσιο που λειτουργεί η εταιρεία Accurate Energetic Systems, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, γράφουν οι NYT.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν άτομα που είναι νεκρά», δήλωσε ο σερίφης Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο δήμαρχος της Χίκμαν Κάουντι, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, η οποία δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα για την έκρηξη, σύμφωνα με τον σερίφη Ντέιβις. «Θέλουν να μάθουν τι συνέβη, το ίδιο όσο κι εμείς», είπε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Accurate Energetic Systems ιδρύθηκε το 1980 και ειδικεύεται «στην ανάπτυξη, κατασκευή, διαχείριση και αποθήκευση μιας ευρείας γκάμας εκρηκτικών και ενεργειακών προϊόντων για στρατιωτικές, αεροδιαστημικές και εμπορικές εφαρμογές κατεδάφισης».

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη έρευνα. Δεν πρόκειται για κάτι σαν ένα τροχαίο ατύχημα, όπου απλώς θα καθαρίσουμε τα συντρίμμια και θα φύγουμε», δήλωσε ο σερίφης Ντέιβις.

