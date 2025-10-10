#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συμφωνία AstraZeneca με Τραμπ για μείωση τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ

Η βρετανική εταιρεία είναι ο δεύτερος φαρμακευτικός κολοσσός που θα μειώσει τιμές σε φάρμακα για να αποφύγει την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συμφωνία AstraZeneca με Τραμπ για μείωση τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 21:45

Η AstraZeneca αναμένεται να ανακοινώσει συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η βρετανική εταιρεία είναι ο δεύτερος φαρμακευτικός κολοσσός που θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση για να αποφύγει την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση. 

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή τα σχέδια δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η AstraZeneca και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Pfizer ήταν η πρώτη μεγάλη φαρμακευτική που προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός συμφώνησε να μειώσει τις τιμές ορισμένων φαρμάκων έως και 85% και να τα διαθέτει απευθείας στο κοινό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολομέτωπη επίθεση Τραμπ κατά Κίνας

Γιατί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν θα έρθει από τους δασμούς

Novo Nordisk: Μega-εξαγορά $5,2 δισ. για την καταπολέμηση της ηπατικής νόσου

Καχυποψία ΕΕ απέναντι σε νέες εμπορικές απαιτήσεις Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο