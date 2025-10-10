Συμφωνία AstraZeneca με Τραμπ για μείωση τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ

Η AstraZeneca αναμένεται να ανακοινώσει συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η βρετανική εταιρεία είναι ο δεύτερος φαρμακευτικός κολοσσός που θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση για να αποφύγει την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή τα σχέδια δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η AstraZeneca και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Pfizer ήταν η πρώτη μεγάλη φαρμακευτική που προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός συμφώνησε να μειώσει τις τιμές ορισμένων φαρμάκων έως και 85% και να τα διαθέτει απευθείας στο κοινό.