ΗΠΑ: Απολύσεις μέσω email στο δημόσιο σύστημα υγείας

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δεκάδες υπαλλήλους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στο πλαίσιο της τελευταίας σειράς περικοπών στο αμερικανικό δημόσιο, μεταξύ των οποίων «ερευνητές ασθενειών», υψηλόβαθμοι επιστήμονες και ολόκληρο το γραφείο της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times σήμερα Σάββατο (11/10), το οποίο επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος και τα CDC δεν απάντησαν σε αιτήματα της Reuters για κάποιο σχόλιο.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης μέσω email λίγο πριν τις 9 μ.μ. ώρα ΗΠΑ χθες Παρασκευή, ενημερώνοντάς τους ότι τα καθήκοντά τους θεωρούνται πλέον περιττά ή «ουσιαστικά πανομοιότυπα» με αυτά που εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες στον οργανισμό, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων του CDC δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στο σπίτι τους, με το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνεται και το CDC, να έχει δεχθεί ευρείας κλίμακας περικοπές.