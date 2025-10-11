#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Απολύσεις μέσω email στο δημόσιο σύστημα υγείας

Οι απολυμένοι έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης μέσω email, ενημερώνοντάς τους ότι τα καθήκοντά τους θεωρούνται πλέον περιττά ή «ουσιαστικά πανομοιότυπα» με αυτά που εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες στον οργανισμό.

ΗΠΑ: Απολύσεις μέσω email στο δημόσιο σύστημα υγείας

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 09:37

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δεκάδες υπαλλήλους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στο πλαίσιο της τελευταίας σειράς περικοπών στο αμερικανικό δημόσιο, μεταξύ των οποίων «ερευνητές ασθενειών», υψηλόβαθμοι επιστήμονες και ολόκληρο το γραφείο της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times σήμερα Σάββατο (11/10), το οποίο επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος και τα CDC δεν απάντησαν σε αιτήματα της Reuters για κάποιο σχόλιο.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης μέσω email λίγο πριν τις 9 μ.μ. ώρα ΗΠΑ χθες Παρασκευή, ενημερώνοντάς τους ότι τα καθήκοντά τους θεωρούνται πλέον περιττά ή «ουσιαστικά πανομοιότυπα» με αυτά που εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες στον οργανισμό, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων του CDC δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στο σπίτι τους, με το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνεται και το CDC, να έχει δεχθεί ευρείας κλίμακας περικοπές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Οριακή πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο

Γιατί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν θα έρθει από τους δασμούς

Γιατί σόκαρε τις αγορές η απειλή Τραμπ για έξτρα δασμούς στην Κίνα

OpenBrand: Ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο