Τουρκία: Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών και ο δήμαρχος Άγκυρας

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ζήτησαν επίσημα άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας για να διερευνήσουν τον δήμαρχο της Άγκυρας, μια κίνηση που πιθανόν θα εντείνει περαιτέρω τις πολιτικές εντάσεις, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα πρόκειται να διερευνήσει τον Μανσούρ Γιαβάς και τον ιδιωτικό γραμματέα του Νεβζάτ Ουζουνόγλου για «παράπτωμα» και «αμέλεια εποπτικού καθήκοντος», όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Anadolu Agency αργά χθες Παρασκευή (10/10).

Ο εισαγγελέας άνοιξε έρευνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισχυριζόμενος ότι οι συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος της Άγκυρας κατέληξαν σε ζημίες ύψους 154,5 εκατ. λιρών (3,7 εκατ. δολάρια) και συνέλαβε 14 υπόπτους. Πέντε ύποπτοι φυλακίστηκαν σε σχέση με την έρευνα.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έχει αντιμετωπίσει μια σειρά υποθέσεων για φερόμενες παρατυπίες και διαφθορά μετά τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές του 2024, όταν επέφερε σημαντική ήττα στο Κόμμα ΑΚ του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο 70χρονος Γιαβάς επανεκλέχθηκε με ποσοστό άνω του 60% των ψήφων εκείνη την εποχή και θεωρείται πιθανός ισχυρός ανταγωνιστής του Ερντογάν.

«Η Εισαγγελία της Άγκυρας δεν χρειάζεται την έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών για να διεξάγει έρευνα», τόνισε ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς σε γραπτή δήλωση σήμερα Σάββατο. «Αν μας καλέσουν, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε εθελοντικά. Επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, να φοβηθούμε ή να αποκρύψουμε».

Οι πολιτικές εντάσεις εντάθηκαν τον περασμένο Μάρτιο με τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμόγλου, ενός άλλου σημαντικού αντιπάλου του Ερντογάν, λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία. Από τότε, η καταστολή έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει αρκετούς αξιωματούχους της αντιπολίτευσης, με δώδεκα δημάρχους να βρίσκονται στη φυλακή ή υπό έρευνα.

Με τον Ιμάμογλου στη φυλακή, ο Γιαβάς έχει αναδειχθεί ως πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2028. Ο ηγέτης του CHP Οζγκούρ Οζέλ δήλωσε στο Bloomberg τον περασμένο μήνα ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του Γιαβάς μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του κόμματος, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του ότι η υποψηφιότητά του «θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε στόχο».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι έρευνες αυτές έχουν πολιτικά κίνητρα, ενώ το κυβερνών κόμμα ΑΚ του Ερντογάν δηλώνει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

«Δεν υπάρχει ούτε μία συναλλαγή για την οποία δεν μπορούμε να δώσουμε λογαριασμό», δήλωσε ο Γιαβάς, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή «διπλών προτύπων» σκιάζει το κράτος δικαίου.