#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής θα συμμετάσχει στη σύνοδο για τη Γάζα

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο Δευτέρα (12/10).

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής θα συμμετάσχει στη σύνοδο για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 23:47

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βανς: Απαραίτητη μια διαρκής πίεση των ΗΠΑ για σταθερότητα στη Γάζα

H Γερμανία διεκδικεί ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας

Νετανιάχου: Η μάχη δεν έχει τελειώσει, ιστορικό γεγονός η επιστροφή των ομήρων

Ζελένσκι: Νέα επικοινωνία με Ντόναλντ Τραμπ σε δύο ημέρες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο