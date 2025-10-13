Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Μακρόν, παραμένουν τα αδιέξοδα

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου, καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς αυτόν και τον επαναδιορισμένο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, να αποτρέψουν την επιδείνωση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και να εξασφαλίσουν την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Ο Λεκορνύ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού πριν από μία εβδομάδα, προτού επαναδιοριστεί την Παρασκευή, θα πρέπει να αποτρέψει αποχωρήσεις από τις πολιτικές ομάδες που στηρίζουν τη μετριοπαθή συμμαχία του Μακρόν, ώστε να αποφευχθεί μια νέα κυβερνητική κατάρρευση. Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Τρίτη, οπότε και αναμένεται ο πρωθυπουργός να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού.

Η πτώση της δημοτικότητας του Μακρόν έχει αφήσει τον συνασπισμό του με μια εύθραυστη μειοψηφία στο γαλλικό κοινοβούλιο, γεγονός που θέτει τον Λεκορνύ σε κίνδυνο να χάσει και πάλι τη θέση του. Κόμματα τόσο της αντιπολίτευσης όσο και σύμμαχα εκφράζουν την οργή τους για την άρνηση του Μακρόν να αναγνωρίσει τη δεινή πολιτική του θέση και να υποχωρήσει από τις πιο μαξιμαλιστικές πολιτικές του.

Ο Λεκορνύ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση, ότι θα προσπαθήσει να περάσει τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους. Νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Είτε οι πολιτικές δυνάμεις με βοηθούν και συνεργαζόμαστε για να το επιτύχουμε, είτε όχι».

Η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στα αντιμαχόμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν θέλει να επιβιώσει από τις επικείμενες ψηφοφορίες δυσπιστίας στην Εθνοσυνέλευση. Με τη σκληρή δεξιά και την άκρα αριστερά να υπόσχονται πως θα στηρίξουν κάθε πρόταση μομφής ανεξαρτήτως πολιτικής περιεχομένου, ο πρωθυπουργός πρέπει να πείσει τόσο τους Σοσιαλιστές όσο και τους Ρεπουμπλικάνους να απόσχουν από τις ψηφοφορίες που έρχονται.

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το κόμμα της θα καταθέσει πρόταση μομφής σήμερα και επανέλαβε το αίτημά της προς τον Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο.

Ο Ολιβιέ Φωρ, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε στην La Tribune Dimanche το Σαββατοκύριακο ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η αποτυχία της νέας προσπάθειας του Λεκορνύ. Και οι δύο προκάτοχοί του — ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού — εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ύστερα από ψηφοφορίες δυσπιστίας που σχετίζονταν με τον προϋπολογισμό.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα απαιτεί συνολική ανατροπή της οικονομικής ατζέντας του Μακρόν, περιλαμβανομένης της αναστολής της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, της αύξησης της φορολογίας στους πλουσιότερους και της επέκτασης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι κεντρώοι και οι κεντροδεξιοί αντιτίθενται σε τόσο ριζοσπαστικά μέτρα, αν και δεν είναι σαφές αν θα φτάσουν στο σημείο να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Μια νέα κυβερνητική κατάρρευση θα προκαλούσε πιθανότατα περαιτέρω πτώση στις γαλλικές αγορές. Η διαφορά αποδόσεων μεταξύ των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Γερμανίας — βασικός δείκτης κινδύνου — έχει ήδη αυξηθεί σε πάνω από 80 μονάδες βάσης, από 65 τον Αύγουστο και 43 πριν ο Μακρόν προκηρύξει τις πρόωρες εκλογές πέρυσι, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο κατακερματισμένο σε αλληλοαντιμαχόμενες μειοψηφίες.

Ο Μακρόν θα ταξιδέψει σήμερα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, για να παραστεί στην τελετή υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Ο Μακρόν και ο Λεκορνύ επέλεξαν να επαναδιορίσουν αρκετούς βασικούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων τον Ρολάν Λεσκίρ ως υπουργό Οικονομικών, την Αμελί ντε Μονσαλέν ως υπουργό Προϋπολογισμού και τον Ζαν-Νουέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Λοράν Νουνιέ αντικατέστησε τον Μπρουνό Ρεταγιό στο υπουργείο Εσωτερικών, μετά την αντίδραση που προκάλεσε η προηγούμενη απόπειρα του Λεκορνύ να σχηματίσει κυβέρνηση.