Γερμανός ΥΠΕΞ: Πιέζουν για αφοπλισμό της Χαμάς Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία

Όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν να συνεχίσει να είναι ενεργή η παλαιστινιακή οργάνωση. Αυτό όμως δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς πίεση, δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Γερμανός ΥΠΕΞ: Πιέζουν για αφοπλισμό της Χαμάς Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 09:30

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλα αραβικά κράτη ασκούν πίεση στη Χαμάς στη Γάζα να παραδώσει τα όπλα για να υποστηρίξει περαιτέρω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

"Όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν να συνεχίσει να είναι ενεργή η Χαμάς. Θέλουν αφοπλισμό και υπό αυτή την έννοια έχουμε ένα καλό σενάριο πίεσης γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς πίεση", δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ (φωτ).

