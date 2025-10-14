Σπάνε κοντέρ στις ΗΠΑ τα έσοδα από investment banking

Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική στις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street αναμένεται να ξεπεράσουν τα 9 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο για πρώτη φορά από το 2021, καθώς τα ντιλ δείχνουν σημάδια άνθησης υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα τριμηνιαία έσοδα που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα από συμβουλευτικές εργασίες και αναδοχή μετοχών και χρέους από τις JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs και Morgan Stanley θα ανέλθουν συνολικά σε 9,1 δισ. δολάρια. Το ποσό αντιπροσωπεύει αύξηση 13% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, και βελτίωση 50% σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του 2023, αν και εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των 13,4 δισ. δολαρίων που κέρδισαν οι τράπεζες κατά το τελευταίο τρίμηνο της άνθησης του 2021.

Η πρόβλεψη για το τρίτο τρίμηνο αντανακλά την αυξανόμενη αισιοδοξία στη Wall Street ότι η άνοδος στις νέες εταιρικές εξαγορές, τις εξαγορές μέσω δανεισμού και τις εισαγωγές στο χρηματιστήριο, που προβλέπονταν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μπορεί τώρα να αρχίζει να υλοποιείται.

Τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική είχαν μειωθεί από τότε που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια στις αρχές του 2022, ενώ οι περιοριστικές πολιτικές στον ανταγωνισμό που προώθησε η κυβέρνηση Μπάιντεν δημιούργησαν ανάχωμα στις συγχωνεύσεις.

Αν και οι τραπεζίτες ανέμεναν ότι η επιστροφή του Τραμπ στο αξίωμα τον Ιανουάριο θα πυροδοτούσε μια άνθηση, η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική και οι βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες αντίθετα ανέκοψαν τη δραστηριότητα στις συμφωνίες κατά το πρώτο μέρος του έτους. Αυτή η κατάσταση έχει εξασθενήσει τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι η ανοδική στροφή για την επενδυτική τραπεζική μπορεί τελικά να πραγματοποιείται.

Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιο πρόθυμη να εγκρίνει συμφωνίες και να επιτρέψει μεγαλύτερη συγκέντρωση κλάδων. Ο Jason Goldberg, αναλυτής τραπεζών στην Barclays, δήλωσε ότι το «φιλοαναπτυξιακό» περιβάλλον και η πιο ήπια ρυθμιστική προσέγγιση ενισχύουν το κλίμα, προσθέτοντας: «Και ό,τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για ανάγκη επένδυσης είτε προσαρμογής, συμβάλλει σίγουρα επίσης».

Η πρόσφατα ανακοινωθείσα εξαγορά μέσω δανεισμού ύψους 55 δισ. δολαρίων της Electronic Arts είναι χαρακτηριστική της αύξησης της δραστηριότητας, ακόμη κι αν οι τράπεζες που εργάστηκαν στη συμφωνία -η JPMorgan και η Goldman- δεν θα εισπράξουν το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τους μέχρι να ολοκληρωθεί τελικά η συναλλαγή.

Τα καθαρά τριμηνιαία κέρδη των έξι μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ βάσει ενεργητικού -που περιλαμβάνουν τις πέντε επενδυτικές και τη Wells Fargo- συνολικά προβλέπεται να έχουν αυξηθεί περίπου κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι JPMorgan, Goldman, Citi και Wells θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την σήμερα, ακολουθούμενες από τη Morgan Stanley και τη BofA την Τετάρτη.

«Οι τράπεζες έχουν γίνει απλώς ένα μέσο μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να εκφράσουν μια άποψη είτε για τη μακροοικονομική υγεία, είτε για τα επιτόκια», δήλωσε ο Siefers. «Και τα δύο φαίνονται να βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση, επομένως οι επενδυτές έχουν στραφεί προς τον κλάδο».