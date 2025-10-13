Πορτογαλία: Ηττα για την ακροδεξιά στις δημοτικές εκλογές

Το ακροδεξιό κόμμα Chega δεν κατάφερε να επικρατήσει σε καμία από τις μεγάλες πορτογαλικές πόλεις στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, που ξεπέρασε το 60%. Συγκεκριμένα την πρώτη θέση κατέλαβε η παράταξη μόνο στους δήμους Αλμπουφέιρα, Εντρονκαμέντο και Σάο Βισέντε του νομού Αλγκάβρε στον νότο, μεταδίδει το Politico.

Εντούτοις τα καλά νέα για το κόμμα, είναι ότι ενίσχυσε την παρουσία του στα δημοτικά συμβούλια της χώρας γενικότερα, αφού ο συνολικός αριθμός των ψήφων που έλαβε τώρα, ήταν τριπλάσιος σε σύγκριση με εκείνον που είχε λάβει στις δημοτικές εκλογές του 2021.

Αυτό αναμένεται να αυξήσει έμμεσα την επιρροή του κόμματος στην πολιτική ζωή της χώρας. Ως εκ τούτου ο ηγέτης του, Αντρέ Βεντούρα, δήλωσε ότι η βραδιά «ήταν μεν καλή», για την παράταξή του αν και παραδέχτηκε ότι το Chega, δεν πέτυχε τους στόχους του, αφού σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, έλαβε λιγότερες από τις μισές ψήφους.

Όσον αφορά το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν και σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, όταν το Chega αναδείχθηκε κορυφαίο κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε εκείνο κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Στη Λισαβόνα, η Αλεξάντρα Λεΐταο δεν κατάφερε να ανατρέψει τον κεντροδεξιό δήμαρχο Κάρλος Μοέντας, παρά τη θλίψη που προκλήθηκε από τον φονικό εκτροχιασμό τελεφερίκ στην πόλη, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, στο Πόρτο ο Σοσιαλιστής πρώην ευρωβουλευτή Μανουέλ Πιζάρο ηττήθηκε από τον συντηρητικό Πέντρο Ντουάρτε.

Οι Σοσιαλιστές επικράτησαν τελικά, στην πανεπιστημιούπολη Κοΐμπρα και στο Φάρο, την πρωτεύουσα του Αλγκάρβε, ωστόσο ηττήθηκαν σε μικρότερους δήμους, στους οποίους προηγήθηκαν οι Σοσιαλδημοκράτες του πρωθυπουργού Λούις Μοντενέγκρο. Αναμφισβήτητα το γεγονός αυτό είναι κακός οιωνός ενόψει των προεδρικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2026.

Αν και ο πρωθυπουργός Μοντενέγκρο, μπορεί να γιορτάσει το γεγονός ότι το κόμμα του επικράτησε στην πλειοψηφία των δήμων της χώρας, κάτι τέτοιο αυξάνει αυτόματα την πίεση στην κυβέρνησή του για λήψη σημαντικών μέτρων με στόχο την επίλυση της στεγαστικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό ο πρωθυπουργός αναμένεται να διαθέσει 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό της χώρας για το 2026.