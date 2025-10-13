Τον έλεγχο κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ πήρε η Ολλανδία

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της κινεζικών συμφερόντων κατασκευάστριας ημιαγωγών Nexperia, προειδοποιώντας για κινδύνους στην οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης, αφού κατήγγειλε «σοβαρές ελλείψεις διακυβέρνησης» στην εταιρεία.

Σε δήλωση που εκδόθηκε την Κυριακή, το ολλανδικό υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων ανέφερε ότι ενήργησε λόγω «απειλής για τη συνέχεια και την προστασία σε ολλανδικό και ευρωπαϊκό έδαφος κρίσιμων τεχνολογικών γνώσεων και δυνατοτήτων».

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει τις τριβές μεταξύ δυτικών χωρών και Κίνας όσον αφορά την πρόσβαση σε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, όπως προηγμένους ημιαγωγούς και κρίσιμες πρώτες ύλες. Την Πέμπτη, η Κίνα επέβαλε σημαντικούς περιορισμούς σε εξαγωγές σπάνιων γαιών, που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα από αυτοκίνητα έως ανεμογεννήτριες.

Η δήλωση του ολλανδικού υπουργείου ανέφερε ότι επικαλέστηκε τον Νόμο για τη Διαθεσιμότητα Αγαθών λόγω «πρόσφατων και σοβαρών ελλείψεων διακυβέρνησης» στη Nexperia, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία και ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική τεχνολογική ομάδα Wingtech από το 2019.

«Η απόφαση στοχεύει στην αποτροπή μιας κατάστασης στην οποία τα προϊόντα που παράγονται από τη Nexperia (τελικά και ημιτελή προϊόντα) θα γίνουν μη διαθέσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», προστίθεται στη δήλωση.

Η Nexperia παράγει τσιπ που χρησιμοποιούνται στη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και στην καταναλωτική ηλεκτρονική.

Ο Vincent Karremans, υπουργός Οικονομίας της Ολλανδίας, μπορεί πλέον να ακυρώνει ή να αναστρέφει αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Nexperia. Το υπουργείο του ενήργησε στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά έκανε την κίνηση δημόσια μόνο στις 12 Οκτωβρίου.

Ένα κρατικά υποστηριζόμενο κινεζικό επενδυτικό κονσόρτιουμ απέκτησε τη Nexperia το 2017 έναντι 2,75 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρησή της από την NXP Semiconductors, μια ολλανδική κατασκευάστρια τσιπ. Τον επόμενο χρόνο, το κονσόρτιουμ άρχισε να πωλεί μετοχές του στη Wingtech.

Η Wingtech, που ξεκίνησε ως συμβατικός κατασκευαστής smartphones, δήλωσε ότι η απόφαση «αποτελεί πράξη υπερβολικής παρέμβασης, κινητοποιημένη από γεωπολιτικά κριτήρια και όχι από αξιολόγηση κινδύνου βάσει γεγονότων».

Πρόσθεσε: «Η κίνηση αυτή παραβιάζει σοβαρά τη μακροχρόνια υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αρχές της αγοράς, τον υγιή ανταγωνισμό και τα διεθνή εμπορικά πρότυπα».

Η εταιρεία δήλωσε στις ανακοινώσεις της στο χρηματιστήριο ότι έχει προσφύγει στην κινεζική κυβέρνηση για βοήθεια και περιέγραψε την αλλαγή στον έλεγχο της Nexperia. Οι μετοχές της Wingtech στη Σαγκάη υποχώρησαν κατά το μέγιστο 10% τη Δευτέρα.

Η Wingtech δήλωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η ολλανδική κυβέρνηση είχε εκδώσει εντολή που απαιτούσε από τη Nexperia και τις θυγατρικές, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία της ανά τον κόσμο να μην πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε προσαρμογή στα περιουσιακά τους στοιχεία, στην πνευματική ιδιοκτησία, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή στο προσωπικό για ένα έτος.

Την επόμενη μέρα, τρία κορυφαία στελέχη της Nexperia με ολλανδική και γερμανική υπηκοότητα υπέβαλαν έκτακτη αίτηση στο Εφετείο του Άμστερνταμ για να παρέμβει στον κατασκευαστή τσιπ. Το δικαστήριο ανέστειλε άμεσα τις εξουσίες του Κινέζου διευθύνοντος συμβούλου Zhang Xuezheng.

Το δικαστήριο έπαυσε επίσης τον Zhang από τις θέσεις του ως εκτελεστικού διευθυντή της Nexperia και μη εκτελεστικού διευθυντή της μητρικής εταιρείας της, Wingtech, σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου, το δικαστήριο διέταξε τον διορισμό ανεξάρτητου, μη κινεζικού διευθυντή, ο οποίος θα κατέχει αποφασιστική ψήφο και θα εκπροσωπεί τη Nexperia.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης να τεθούν όλες οι μετοχές της Nexperia -εκτός μίας- υπό καθεστώς διαχείρισης από συγκεκριμένο πρόσωπο, που δεν έχει ακόμα οριστεί, για λόγους διοίκησης, σύμφωνα με τη Wingtech.