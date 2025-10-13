#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 12:33

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, δήλωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός κρατικός σταθμός Kan είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου αναμένεται στη σύνοδο αυτή, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η αιγυπτιακή προεδρία διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον αλ Σίσι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

