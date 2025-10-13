Νόμπελ Οικονομίας σε 3 επιστήμονες για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία

Οι οικονομολόγοι Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χάουιτ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για την εργασία τους που εξηγεί την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία.

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

Ο Μόκιρ του Northwestern University, ο Αγκιόν του London School of Economics και του INSEAD στο Παρίσι, και ο Χάουιτ του Brown University τιμούνται «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής», όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

«Είμαι ακόμα άφωνος», δήλωσε ο Αγκιόν στην τηλεφωνική συνέντευξη τύπου, σε μια πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση της βράβευσής του. Ο Μόκιρ θα λάβει το μισό από το βραβείο, «για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό από κοινού στους Αγκιόν και Χάουιτ «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

«Οι βραβευθέντες μάς δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ' αυτές», ανακοινώθηκε από την Ακαδημία.