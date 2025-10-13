Ουκρανικές πηγές: «Σπαταλά» στρατιώτες η Ρωσία για μικρά εδαφικά κέρδη

Στις 281.550 υπολογίζονται οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, σύμφωνα με έγγραφο που οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι διέρρευσε από τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου, 86.744 Ρώσοι φαίνεται να έχουν σκοτωθεί, 158.529 έχουν τραυματιστεί, 2.311 έχουν αιχμαλωτιστεί, ενώ αγνοείται η τύχη ακόμη 33.966 ανθρώπων.

Από την άλλη πλευρά, ο ρωσικός ιστότοπος Mediazona ήταν πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τον αριθμό των απωλειών. Μεταξύ άλλων έκρινε ότι οι πληροφορίες για 5.000 νεκρούς Ρώσους στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου ήταν υπερβολικές, αν και το Κίεβο δήλωσε ότι ορισμένες από τις δυνάμεις αυτές της Μόσχας αναπτύχθηκαν εκεί όπου έχουν σημειωθεί μερικές από τις πιο αιματηρές μάχες φέτος.

Η Frontelligence Insight καθώς και άλλες διαδικτυακές πηγές συμφωνούν, ωστόσο με τα δεδομένα της έκθεσης, τα οποία αν ισχύουν, θα αποδείκνυαν ότι το Κρεμλίνο σπαταλά τους στρατιώτες του στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, μεταδίδει το Politico.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αναλογία νεκρών προς τραυματίες στον ρωσικό στρατό είναι αυτή τη στιγμή 1, προς 1,3, γεγονός που αποδίδεται στην έλλειψη ενός οργανωμένου συστήματος απόσυρσης των τραυματιών από το πεδίο της μάχης, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να σώσει τις ζωές πολλών στρατιωτών.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε άλλους πολέμους, η αναλογία αυτή είναι πιο κοντά στο 1 προς 3.

Συνολικά, οι ρωσικές απώλειες εκτιμώνται σε πάνω από 1 εκατομμύριο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Υπολογίζει ότι η Ρωσία χάνει περίπου 1.000 στρατιώτες την ημέρα.

Στον αντίποδα τον Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι πάνω από 46.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 390.000.

Παράλληλα το Κίεβο έχει καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διάσωση και την περίθαλψη τραυματισμένων στρατιωτών της.

«Όσον αφορά τις απώλειες... οι ρωσικές απώλειες είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από τις δικές μας», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι τον Αύγουστο.

Αναζητώντας στρατιώτες στο εσωτερικό

Η προσπάθεια της Ρωσίας να στρατολογήσει νέους από το εσωτερικό προσφέροντας μπόνους έως και 2,5 εκατ. ρουβλίων (26.000 ευρώ), δεν στέφονται με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι αναφορές για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στον στρατό της Μόσχας και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες οι στρατιώτες αναγκάζονται να διαβιώνουν φτάνουν μέχρι τη Ρωσία.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτίμησε ότι η Ρωσία στρατολογεί κατά μέσο όρο 31.600 στρατιώτες τον μήνα, αλλά υφίσταται κατά μέσο όρο 35.193 απώλειες. «Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνονται ικανές και πρόθυμες να διατηρήσουν αυτά τα ποσοστά απωλειών παρά την επίτευξη περιορισμένων τακτικών προόδων», υποστήριξε.

Ελάχιστα εδαφικά κέρδη

«Φέτος, η γραμμή του μετώπου έχει αυξηθεί κατά περίπου 200 χιλιόμετρα. Επιπλέον, έχουμε ακόμα 2.400 χιλιόμετρα όπου δεν υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τα στρατεύματά μας εκεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο στα τέλη Σεπτεμβρίου ο στρατηγός Αλεξάντρ Σίρσκιι, ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού.

«Όσο για τη γενική κατάσταση στο μέτωπο, παραμένει δύσκολη. Ο εχθρός συνεχίζει να επελαύνει, ιδίως σε Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια (...) Γενικά, όμως, η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας», πρόσθεσε ο Σίρσκιι.

Κυνήγι μισθοφόρων

Καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη προθυμία για στρατολόγηση νέων από το εσωτερικό, η Μόσχα έχει στραφεί και στην αναζήτηση μισθοφόρων από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Frontelligence Insight, «Μεταξύ του 2023 και του 2024, 394 άτομα από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 651 συμβόλαια -σχεδόν διπλάσιος ρυθμός από τον προηγούμενο».

Προσεγγίζοντας χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η Μόσχα δελεάζει νέους με υποσχέσεις για αμοιβές που για μερικά κράτη ισοδυναμούν με τις αποδοχές μιας δεκαετίας. Ωστόσο μόλις φτάσουν στην Ουκρανία, οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν τρομακτικές συνθήκες. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κυνηγούν μεμονωμένους στρατιώτες, το πυροβολικό και οι πύραυλοι χτυπούν γραμμές ανεφοδιασμού και η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων είναι πλέον σπάνια επειδή οι κίνδυνοι να πληγούν είναι πολύ υψηλοί. Οι στρατιώτες που χρησιμοποιούνται ως ασπίδες καταγράφουν επίσης, ως αναμένεται, συγκλονιστικές απώλειες.

«Τον Ιούνιο του 2025, η ομάδα μας εκτίμησε ότι η Ρωσία έχανε περίπου 8.400-10.500 άτομα ανά μήνα, καθώς σκοτώνονταν στη μάχη», δήλωσε το Frontelligence Insight.