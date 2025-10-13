Τραμπ: Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής

«Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στην ισραηλινή Βουλή. Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στη συνεργασία, αλλά αυτό είναι που τον κάνει μεγάλο.

«Γενιές από σήμερα, θα θυμούνται αυτή τη στιγμή ως το σημείο που όλα άρχισαν να αλλάζουν -και να αλλάζουν πολύ προς το καλύτερο».

Η ομιλία του Τραμπ διακόπηκε προσωρινά όταν δύο μέλη της Κνεσέτ -ο Ayman Odeh και ο Ofer Cassif από το αριστερό κόμμα Hadash- απομακρύνθηκαν από την αίθουσα της ολομέλειας, αφού κράτησαν πλακάτ με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

US President Donald Trump was briefly interrupted during his speech in the Knesset by Palestinian politician Ayman Odeh who was dragged out by security officials. Odeh has been critical over the ‘flattery’ Netanyahu has received, demanding accountability. pic.twitter.com/gDMlpH25fW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος που καταχειροκροτείται από τους βουλευτές, πρόσθεσε ότι «αυτή είναι η αρχή μιας εποχής αρμονίας για το Ισραήλ και την περιοχή, η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στον πρωθυπουργό Νετανιάχου».

«Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την τεράστια εκτίμησή μου προς όλες τις χώρες του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς, να απελευθερώσουν τους ομήρους και να τους στείλουν πίσω στις πατρίδες τους».

«Η προσωπικότητά μου έχει να κάνει με το να σταματάω τους πολέμους», είπε επίσης ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στο Ιράν και στη Ρωσία, σημείωσε ότι «έχουμε μια ευκαιρία με το Ιράν, θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κλείσουμε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα με τη Ρωσία».

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg