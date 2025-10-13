#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Είμαι προσηλωμένος στην ειρήνη

Κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο πριν παραχωρήσει το βήμα στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε, υπό τα χειροκροτήματα των μελών της Κνεσέτ, τον Τραμπ για τη συμβολή του στην απελευθέρωση όλων των ζώντων ομήρων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ ότι είναι «προσηλωμένος στην ειρήνη αυτή».

Κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο πριν παραχωρήσει το βήμα στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε, υπό τα χειροκροτήματα των μελών της Κνεσέτ, τον Τραμπ για τη συμβολή του στην απελευθέρωση όλων των ζώντων ομήρων.

