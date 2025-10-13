ΟΗΕ: Σχεδόν 300.000 πολίτες εγκατέλειψαν το Ν. Σουδάν το 2025

Περίπου 300.000 πολίτες του Νοτίου Σουδάν εγκατέλειψαν τη χώρα τους το 2025, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, «σε μεγάλο βαθμό λόγω της σύγκρουσης που εντείνεται» ανάμεσα στους υποστηρικτές του προέδρου Σάλβα Κιρ και αυτών του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ, ο οποίος έχει τώρα τεθεί σε διαθεσιμότητα και κατηγορείται για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Οι μάχες εντάθηκαν τον Μάρτιο στο Νότιο Σουδάν, τη νεότερη χώρα στον κόσμο, που ανεξαρτητοποιήθηκε από το Σουδάν το 2011, η οποία αντιμετωπίζει για χρόνια μεγάλη αστάθεια και πολύ μεγάλο ποσοστό φτώχειας παρά την εξόρυξη πετρελαίου στα εδάφη της.

Οι βιαιότητες, οι οποίες αρχικά εντοπίζονταν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, έφτασαν στη συνέχεια στο νότιο τμήμα της, μολονότι η πλειονότητα των εδαφών της έχουν προς το παρόν γλιτώσει.

Η απαγγελία στις 11 Σεπτεμβρίου κατηγοριών σε βάρος του Ρικ Μάκαρ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» τροφοδοτεί ωστόσο τους φόβους για νέο εμφύλιο πόλεμο, σχεδόν 7 χρόνια μετά τον τερματισμό αιματηρής σύγκρουσης ανάμεσα στους υποστηρικτές του και αυτούς του προέδρου Σάλβα Κιρ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 400.000 ανθρώπους ανάμεσα στο 2013 και το 2018.

«Οι ένοπλες συγκρούσεις φτάνουν σε πρωτοφανή κλίμακα μετά την υπογραφή του τερματισμού των εχθροπραξιών το 2017», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νότιο Σουδάν.

«Μόνον το 2025, υπολογίζεται ότι 300.000 Νοτιοσουδανοί έφυγαν από τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εντατικοποίησης της σύγκρουσης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Περίπου 148.000 από αυτούς πήγαν στο Σουδάν, 50.000 στην Αιθιοπία, 50.000 στην Ουγκάντα, 30.000 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 25.000 στην Κένυα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, η οποία έχει επιπροσθέτως δεχθεί 560.000 πρόσφυγες που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στο γειτονικό Σουδάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η προστασία τους και η επιβίωσή τους εξακολουθούν να εξαρτώνται από την περιοχή, η οποία έχει πλέον πάνω από 2,5 εκατομμύρια Νοτιοσουδανούς πρόσφυγες», προσθέτει ο ΟΗΕ, που προσάπτει στους ηγέτες του Νοτίου Σουδάν ότι έχουν «σκοπίμως καθυστερήσει τις προόδους και (…) οδηγήσει το Νότιο Σουδάν στο χείλος ενός νέου γκρεμού».

Πάνω από 1.800 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, σημείωνε ο ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, κατηγορώντας τον νοτιοσουδανικό στρατό ότι διεξήγαγε «αδιακρίτως» αεροπορικά πλήγματα κατά κατοικημένων περιοχών σε επαρχίες της χώρας.

Στις αρχές Ιουνίου, ο ΟΗΕ υπολόγιζε ότι πάνω από 165.000 άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί από τις βιαιότητες από τον Μάρτιο, μεταξύ των οποίων περίπου 100.000 που είχαν διαφύγει στις γειτονικές χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ