#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία

Το ατύχημα έλαβε χώρα μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοο. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:08

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σερβία: Εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα

Δήμας: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διασυνοριακές μεταφορές

Αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν έξω από την πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο

ΟΣΕ: Διαψεύδει δημοσίευμα για μισθό του CEO ύψους €9.000

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο