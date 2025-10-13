#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης εγκατέλειψε τη χώρα

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρατζοελίνα έφυγε από τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Κυριακή.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 22:33

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης Άντρι Ρατζοελίνα εγκατέλειψε τη χώρα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Στινένι Ραντριανασολονιάϊκο, επικαλούμενος συζητήσεις με το προσωπικό της προεδρίας, μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών της νεολαίας που οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση τον Αφρικανό ηγέτη.

«Ο πρόεδρος εγκατέλειψε τη χώρα, καλέσαμε το προσωπικό της προεδρίας και επιβεβαίωσαν ότι εγκατέλειψε τη χώρα» την Κυριακή, δήλωσε ο Ραντριανασολονιάϊκο, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα τύχη του Ρατζοελίνα είναι άγνωστη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

