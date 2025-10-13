#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαβρόφ: Η Συρία επιθυμεί να διατηρηθούν οι ρωσικές βάσεις στο έδαφός της

Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις που λειτουργούν ως προπύργιό της στη Μεσόγειο. «Η Μόσχα προμηθεύει νόμιμα το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό», σημείωσε παράλληλα ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 18:15

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι συριακές αρχές ενδιαφέρονται να παραμείνουν οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους.

Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, οι οποίες της παρέχουν σημαντικό στρατιωτικό προπύργιο στην περιοχή, από τότε που ο σύμμαχός της, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε πέρυσι.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προμηθεύει νόμιμα το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται.

Με πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την πρωτοβουλία αυτή.

