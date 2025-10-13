#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανησυχία Μόσχας για τις εχθροπραξίες στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λαμβάνουμε, η κατάσταση σταθεροποιείται. Χαιρετίζουμε αυτήν την εξέλιξη», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για εχθροπραξίες στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, και απηύθυνε έκκληση σε Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις είναι οι φονικότερες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των γειτονικών χωρών αφότου οι Ταλιμπάν ανέλαβαν εκ νέου τα ηνία της εξουσίας στο Αφγανιστάν, το 2021.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

