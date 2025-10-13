Μπέσεντ: Η Κίνα είναι ανοιχτή σε συζήτηση

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ εξακολουθούν να σχεδιάζουν να συναντηθούν αυτόν τον μήνα, παρά την πρόσφατη όξυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει κανονικά», είπε ο Μπέσεντ στο Fox Business, αναφερόμενος στην προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ επιτέθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε «εχθρική» ενέργεια της Κίνας, μετά την επιβολή εκτεταμένων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» να συναντηθεί με τον Σι.

Όμως αργότερα είπε ότι ίσως συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, αφού και οι δύο θα βρίσκονται στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο APEC.

Ο Μπέσεντ είπε ότι οι ΗΠΑ θα συναντηθούν με Κινέζους αξιωματούχους που θα παρευρεθούν στις ετήσιες συναντήσεις ΔΝΤ‑Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι είναι «αισιόδοξος» πως οι δύο πλευρές μπορούν να αποφορτίσουν την ένταση, αλλά είπε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με «αμείλικτα αντίμετρα».

«Πιστεύω ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε συζήτηση», είπε ο Μπέσεντ. «Και αν δεν είναι, έχουμε σημαντικούς μοχλούς πίεσης στη διάθεσή μας που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε — ισοδύναμους ή πιθανώς ακόμα πιο επιθετικούς από αυτά που εκείνους που εφάρμοσαν στις σπάνιες γαίες» πρόσθεσε.

Όταν τον ρώτησαν αν η κυβέρνηση θα εξετάσει την αφαίρεση κινεζικών εταιρειών από τις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, ο Μπέσεντ απάντησε: «Όλα είναι στο τραπέζι».

Ο Μπέσεντ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει διάφορα αποτελεσματικά αντίμετρα νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν η Κίνα επιβράδυνε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε «αποκλιμάκωση» της εμπορικής τους διαμάχης σε συνάντηση στη Γενεύη.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να στοχοποιήσει τους περισσότερο από 300.000 Κινέζους φοιτητές στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μόνο 800 Αμερικανοί φοιτητές στην Κίνα. Η Ουάσινγκτον εξετάζει επίσης την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή λογισμικού προς την Κίνα, αλλά δεν έχει διευκρινίσει ποιο εύρος λογισμικού θα συμπεριληφθεί.

Η αιφνιδιαστική επιβολή περιορισμών από την Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών έχει απειλήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και έχει αναζωπυρώσει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ο Μπέσεντ είπε ότι επρόκειτο για «προκλητική ενέργεια», καθώς οι δύο πλευρές είχαν μετριάσει την ένταση τους τελευταίους μήνες σε προετοιμασία για τη συνάντηση Τραμπ‑Σι.